पाकिस्तान में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 लोगों की मौत

पाकिस्तान (Pakistan) में आज एक बड़ा हादसा घटित हुआ है। आज, सोमवार, 1 सितंबर को पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। यह हादसा गिलगित-बाल्टिस्तान (Gilgit Baltistan) के चिलास (Chilas) शहर में हुआ है, जब पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद धमाका हुआ और धुएं का गुबार आसमान में छा गया।
पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान प्रांत के चिलास शहर में सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें दो पायलट्स और तीन क्रू मेम्बर्स शामिल हैं।
गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार के प्रवक्ता फैजुल्लाह फराक ने हेलीकॉप्टर क्रैश के इस हादसे के बारे में बात करते हुए बताया कि यह हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है। जब हेलीकॉप्टर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसमें तकनीकी खराबी आ गई और इस वजह से यह क्रैश हो गया।
हेलीकॉप्टर क्रैश के इस मामले की जांच की जाएगी। इसके लिए पुलिस की एक टीम के साथ जांच टीम भी मौके पर पहुंच गई है।
दुनियाभर में प्लेन और हेलीकॉप्टर क्रैश के मामले बढ़ रहे हैं। आए दिन ही इस तरह के हादसे सामने आते रहते हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है।