पाकिस्तान में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 लोगों की मौत

पाकिस्तान (Pakistan) में आज एक बड़ा हादसा घटित हुआ है। आज, सोमवार, 1 सितंबर को पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। यह हादसा गिलगित-बाल्टिस्तान (Gilgit Baltistan) के चिलास (Chilas) शहर में हुआ है, जब पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद धमाका हुआ और धुएं का गुबार आसमान में छा गया।