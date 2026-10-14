14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई, 5 आतंकियों को किया ढेर

Military Operation In Balochistan: पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में कार्रवाई करते हुए 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 14, 2026

Pakistan army

पाकिस्तानी सेना (Photo - ANI)

पाकिस्तान (Pakistan) का बलूचिस्तान (Balochistan) प्रांत देश में आतंकवाद के मामले में दूसरे नंबर पर है। बलूचिस्तान में आतंकवाद ही नहीं, उग्रवाद और अन्य अपराधों की वजह से भी कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। इसे सुधारने के लिए पाकिस्तानी सेना लगातार आतंकवाद के खिलाफ सैन्य अभियान चलाती है। अब एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

5 आतंकियों को किया ढेर

पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के वाशुक जिले में कार्रवाई करते हुए 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस सैन्य कार्रवाई के लिए सेना ने एडवांस हथियारों का इस्तेमाल किया और खुफिया जानकारी के आधार पर इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस - आईएसपीआर (Inter-Services Public Relations - ISPR) ने इस सैन्य कार्रवाई के बारे में जानकारी दी।

4 आतंकी घायल

पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 4 आतंकी घायल भी हो गए, जिन्हें पकड़ लिया गया। आतंकियों के पास से एडवांस हथियार, गोला-बारूद, कई मोबाइल फोन बरामद किए गए। इतना ही नहीं, छापेमारी के दौरान सेना ने आतंकियों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया।

राष्ट्रपति ने की तारीफ

पाकिस्तानी राष्ट्रपति राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी (Asif Ali Zardari) ने सेना की इस कार्रवाई की तारीफ की। ज़रदारी ने कहा कि बलूचिस्तान प्रांत में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस तरह की सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे प्रांत से आतंकवाद का सफाया हो सके।

बलूचिस्तान में कैसी है स्थिति?

बलूचिस्तान में ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि सरकार बलूचों की उपेक्षा करती है। वहीँ सेना पर अक्सर ही बलूचों के खिलाफ अत्याचार के आरोप लगते हैं। बलूचिस्तान में सेना के इशारे पर जबरन लोगों को गायब करना, उनकी हत्या करना जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में बलूचिस्तान में कई आतंकी और उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं, जो सरकार और सेना की खिलाफत करते हैं। इतना ही नहीं, बलूच नेताओं ने पाकिस्तान से आज़ादी के लिए अभियान भी चलाया हुआ है। बलूच नेता बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से इनकार करते हैं और भारत समेत दुनियाभर के देशों से उसे एक अलग और आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देने की मांग करते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

world news

World News in Hindi

Updated on:

14 Oct 2026 08:30 pm

Published on:

14 Oct 2026 08:12 pm

Hindi News / World / बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई, 5 आतंकियों को किया ढेर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका में 3.7 प्रतिशत पहुंची महंगाई दर, साल भर में 34 प्रतिशत तक बढ़ी पेट्रोल की कीमत

Donald Trump
विदेश

अमेरिकी टैक्सपेयर के पैसे की रिसर्च पर चीन की नजर: US हाउस कमिटी ने SIRA एक्ट पास करने की लगाई गुहार

US China tech war
विदेश

यमन में जंग से बिगड़े हालात, 8 लाख लोगों तक नहीं पहुंच रही खाद्य सहायता

Civil war im Yemen
विदेश

फेसबुक पर क्या था वो विवाद? जिस पर सऊदी अरब ने युवक को सुनाई थी मौत की सजा, फिर कैसे पलटा फैसला?

Facebook comment blasphemy
विदेश

इज़रायली रक्षा मंत्री ने दी धमकी – ‘अगर इज़रायल पर हमले में हिज़बुल्लाह ने दिया ईरान का साथ तो लेबनान के और इलाके पर होगा कब्ज़ा’

Israel Katz
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.