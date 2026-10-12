‘पाकिस्तान यहाँ के लोगों का है, सेना का नहीं’, खैबर पख्तूनख्वा में राज्यपाल शासन लागू होने पर इमरान खान के बेटे कासिम ने साधा निशाना

कासिम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "अब जब पाकिस्तानी लोग मेरे पिता की रिहाई के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, तो आसिम मुनीर की सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा (जो मेरे पिता का राजनीतिक गढ़ है) में इमरजेंसी लागू कर दी है। बलूचिस्तान या आज़ाद कश्मीर में हालात संभालने में नाकाम रहने के बाद मुनीर एक बार फिर पश्तून इलाकों में एक और मिलिट्री ऑपरेशन को सही ठहराने के लिए आतंकवाद का बहाना बना रहे हैं। सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में वह फिर से लोगों की जान दांव पर लगा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोकतांत्रिक जनादेश को बहाल किया जाना चाहिए। मेरे पिता, हमारे हिरासत में लिए गए परिवार के सदस्य, पीटीआई के प्रतिनिधि और सभी राजनीतिक कैदियों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करने के लोगों के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। पाकिस्तान यहाँ के लोगों का है, सेना का नहीं।"