पाकिस्तान फिर हुआ शर्मिंदा, अमेरिका-ईरान वार्ता के होटल बिल भरने के पैसे नहीं

पाकिस्तान इस वार्ता के जरिए खुद को अमेरिका और ईरान के बीच भरोसेमंद मध्यस्थ साबित करना चाहता था। सेरेना होटल जैसे लग्जरी वेन्यू को चुनकर सरकार यह संदेश देना चाहती थी कि वह स्थिर और सक्षम मेजबान है। लेकिन एक सामान्य होटल बिल न चुकाना इन दावों की पोल खोल गया।

यह घटना ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की सख्त निगरानी में है। महंगाई दर 7 से 9 प्रतिशत के बीच बनी हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर हैं और UAE जैसे देश भी कर्ज चुकाने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में विदेश नीति के बड़े कार्यक्रमों को भी आर्थिक तंगी प्रभावित कर रही है।