IMF की 11 शर्तों के शिकंजे में छटपटा रहा पाकिस्तान, भारत से तनाव बना खतरे की घंटी

IMF Conditions on Pakistan: पाकिस्तान के लिए भारत से तनाव खतरे की घंटी बन गया है। आईएमएफ ने कर्ज न चुकाने पर जून के बाद किस्त रोकने की चेतावनी दी है।

IMF Conditions on Pakistan:आईएमएफ ( IMF) ने पाकिस्तान की कमज़ोर अर्थव्यवस्था को बेलआउट (IMF Pakistan bailout conditions) देने के बदले 11 सख्त शर्तें रख दी हैं, और दो टूक कह दिया है-अगर जून तक कर्ज सुधार की दिशा में कदम नहीं उठाए, तो न सिर्फ़ अगली किस्त रुक जाएगी, बल्कि पाकिस्तान के वित्तीय ढांचे की बुनियाद और हिल सकती है। खास बात यह है कि आईएमएफ की रिपोर्ट में भारत-पाक तनाव (India Pakistan financial tensions) को भी आर्थिक जोखिम बताया गया है। इस स्टाफ लेवल रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भारत-पाक के बीच मौजूदा तनाव (IMF report on India Pakistan conflict) और बढ़ा, तो यह पाकिस्तान के राजकोषीय और सुधार (Pakistan tax reform IMF) लक्ष्यों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। रिपोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि देश में आर्थिक अस्थिरता और गवर्नेंस की खामियों से बेलआउट प्रोग्राम के सफल क्रियान्वयन पर संकट गहरा गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तान स्थित एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हवाले से यह जानकारी दी।