जिस पाकिस्तानी बाढ़ में मरे सैकड़ो लोग उसे ही वरदान बता रहे वहां के रक्षा मंत्री, लोगों को टब में पानी भरने की दे रहे सलाह

आसिफ ने यह भी सलाह दी कि पाकिस्तान को बड़े प्रोजेक्टों के लिए 10-15 साल तक इंतजार करने के बजाय छोटे बांध बनाने चाहिए, जिन्हें जल्दी पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा, हम पानी को व्यर्थ जाने दे रहे हैं जबकि हमें इसे जमा करना चाहिए। आसिफ का यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है और इसकी जमकर आलोचना भी हो रही है। यह बाढ़ पाकिस्तान के लिए अभिशाप साबित हुई है, 26 जून से 31 अगस्त के बीच में इस बाढ़ के चलते 854 पाकिस्तानियों की मौत हो गई है और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए है। वहीं आने वाले दिनों में भी इस क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लंबे समय तक यह स्थिती बनी हुई होने के चलते पाकिस्तान में खाद्य संकट और महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में वहां के रक्षा मंत्री का इस संकट को वरदान बताना वाकई शर्मनाक है।