भूखा मरेगा पाकिस्तान, जंग के चलते सिर्फ 9 दिन की गैस बची, 27 दिन ही चलेगा पेट्रोल, रिपोर्ट में दावा

पाकिस्तान की सीनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेट्रोलियम को दी गई जानकारी के अनुसार देश के पास कच्चे तेल का सिर्फ इतना ही स्टॉक है कि वह 11 दिन ही पर्याप्त रह पाएगा। इसी तरह गैस सिर्फ इतनी ही बची है जो देश की खपत के अनुसार 9 दिन ही चल सके। इसके अलावा डीजल 21 दिन, पेट्रोल 27 दिन और जेट फ्यूल सिर्फ 14 दिन तक ही उपलब्ध रह पाएगा। यह स्थिति देश की ऊर्जा निर्भरता को उजागर करती है, क्योंकि लगभग 70 प्रतिशत तेल आयात मिडिल ईस्ट से आता है जहां इस समय जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में अगर आने वाले कुछ दिनों में गैस, तेल पैट्रोल की सप्लाई पाकिस्तान तक नहीं पहुंचती है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।