पाकिस्तान में बड़ा आत्मघाती हमला, पुलिस स्टेशन से टकराई विस्फोटक से भरी कार, 5 की मौत

पाकिस्तान (Pakistan) के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सुरक्षा हालात लंबे समय से चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत खास तौर पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता है। इसी बीच यहां गुरुवार देर रात एक बड़ा आत्मघाती कार बम धमाका (Sucide Car Bomb attack) हुआ, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई। यह हमला बन्नू जिले के डोमेल तहसील में स्थित एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर किया गया। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है।