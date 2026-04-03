पाकिस्तान में बड़ा आत्मघाती हमला, पुलिस स्टेशन से टकराई विस्फोटक से भरी कार, 5 की मौत

Pakistan police
पाकिस्तान (Pakistan) के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सुरक्षा हालात लंबे समय से चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत खास तौर पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता है। इसी बीच यहां गुरुवार देर रात एक बड़ा आत्मघाती कार बम धमाका (Sucide Car Bomb attack) हुआ, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई। यह हमला बन्नू जिले के डोमेल तहसील में स्थित एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर किया गया। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है।
घटना के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर कार में सवार होकर सीधे पुलिस स्टेशन के गेट से टकराया, जिसके बाद जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी और आसपास के कई मकानों को नुकसान पहुंचा। अधिकारियों के मुताबिक यह हमला पूरी तरह से योजनाबद्ध था और पुलिस स्टेशन ही इसका मुख्य लक्ष्य था। हमले के तुरंत बाद इलाके में फायरिंग भी हुई, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए।
इस हमले में जिन पांच लोगों की मौत हुई है, उनमें तीन महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल हैं। यह तथ्य इस घटना की गंभीरता को और बढ़ाता है, क्योंकि आम नागरिक सीधे तौर पर इसका शिकार बने हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कई परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा है।
घटना के तुरंत बाद बचाव दल और सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू किया गया। घायल पुलिसकर्मियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच कर रही हैं। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि हमला आत्मघाती था, हालांकि इसके पीछे किस संगठन का हाथ है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।
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