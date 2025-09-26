पाकिस्तानी पीएम शरीफ ने जमकर की ट्रंप की तारीफ, दिया भारत से सीज़फायर का क्रेडिट

ट्रंप से मुलाकात के बाद शरीफ ने उनकी जमकर तारीफ की। पाकिस्तानी पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति को 'शांति पुरुष' बताया और भारत (India) से सीज़फायर के लिए भी उन्हें क्रेडिट दिया। शरीफ ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच सीज़फायर में ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई और इसी वजह से साउथ एशिया में एक बड़ी तबाही टल गई। गौरतलब है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पहले ही कह चुके हैं कि भारत-पाकिस्तान के बीच सीज़फायर में किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार (Ishaq Dar) भी दोनों देशों के बीच सीज़फायर में ट्रंप की भूमिका को नकार चुके हैं।