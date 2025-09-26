Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तानी पीएम शरीफ ने जमकर की ट्रंप की तारीफ, दिया भारत से सीज़फायर का क्रेडिट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तानी पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति की जमकर तारीफ की।

भारत

Tanay Mishra

Sep 26, 2025

Donald Trump with Shehbaz Sharif and Asim Munir
Donald Trump with Shehbaz Sharif and Asim Munir (Photo - Video Screenshot)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और पाकिस्तान (Pakistan) के पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) और आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) के बीच व्हाइट हाउस (White House) में गुरुवार को मुलाकात हुई। तीनों के बीच बातचीत बंद कमरे में 30-40 मिनट तक बातचीत चली। ट्रंप ने इस मुलाकात से पहले शरीफ और मुनीर की तारीफ भी की, लेकिन उन्होंने दोनों को आधे घंटे तक इंतज़ार भी कराया।

शरीफ ने जमकर की ट्रंप की तारीफ, दिया भारत से सीज़फायर का क्रेडिट

ट्रंप से मुलाकात के बाद शरीफ ने उनकी जमकर तारीफ की। पाकिस्तानी पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति को 'शांति पुरुष' बताया और भारत (India) से सीज़फायर के लिए भी उन्हें क्रेडिट दिया। शरीफ ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच सीज़फायर में ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई और इसी वजह से साउथ एशिया में एक बड़ी तबाही टल गई। गौरतलब है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पहले ही कह चुके हैं कि भारत-पाकिस्तान के बीच सीज़फायर में किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार (Ishaq Dar) भी दोनों देशों के बीच सीज़फायर में ट्रंप की भूमिका को नकार चुके हैं।

किन मुद्दों पर हुई बातचीत?

ट्रंप की शरीफ और मुनीर से बातचीत के दौरान कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। इनमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबधों को बढ़ाने, अमेरिकी कंपनियों के पाकिस्तान के कृषि, आईटी, खदान-खनिज और एनर्जी सेक्टर्स में निवेश करने, क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं।

Published on:

26 Sept 2025 02:15 pm

पाकिस्तानी पीएम शरीफ ने जमकर की ट्रंप की तारीफ, दिया भारत से सीज़फायर का क्रेडिट

