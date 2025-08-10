‘हम आज़ादी की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे’…जानिए केपी से किसने दिया यह बड़ा बयान

Pakistan political retaliation: पाकिस्तान में प्रतिशोधी कार्रवाईयों के बीच भी गंडापुर का हौसला बुलंद है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान में विपक्षी दलों के खिलाफ प्रतिशोधी कार्रवाईयों (Pakistan retaliation) का सिलसिला जारी है। बावजूद इसके, वे सरकार के खिलाफ डटे हुए हैं और पाकिस्तान की आज़ादी की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ने का संकल्प दोहराया है। उनका कहना है कि इस लड़ाई में पीछे हटना उनके लिए कभी विकल्प नहीं रहा। गंडापुर ने कहा कि देश में संविधान और कानून (Pakistan constitution crisis) का पालन नहीं हो रहा है। जनता की ओर से चुने गए प्रतिनिधियों को गलत तरीके से बाहर (PTI political crisis) किया जा रहा है और उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। चुनावों में भी पीटीआई को पूरी तरह धोखा दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म 47 के आधार पर मनमाने तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव से रोका गया, जिससे झूठी सरकार बनाकर उनके हक़ को कुचल दिया गया।