Pakistan Attack: आतंकी हमले से दहला पाकिस्तान, मस्जिद तबाह; 4 सैनिकों की मौत, 15 नागरिक घायल

हमले के कुछ घंटों बाद, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में अफगान तालिबान के उप प्रमुख मिशन को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज किया। मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने अफगान जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी हमलों के अपराधियों और सहयोगियों के खिलाफ पूर्ण जांच और निर्णायक कार्रवाई की मांग की है। अफगान तालिबान शासन से सभी आतंकी समूहों के खिलाफ तत्काल और सत्यापन योग्य कदम उठाने का आग्रह किया गया।