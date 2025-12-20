Pakistan Attack: आतंकी हमले से दहला पाकिस्तान, मस्जिद तबाह; 4 सैनिकों की मौत, 15 नागरिक घायल

पाकिस्तान में आतंकी हमला (AI Image)
Bomb Blast in Pakistan: पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी इलाके उत्तर वजीरिस्तान में शुक्रवार को एक मिलिट्री चौकी पर आत्मघाती कार बम हमलावर और तीन बंदूकधारियों ने हमला किया। इस हमले में एक घंटे तक चली जोरदार गोलीबारी हुई, जिसमें 4 पाकिस्तानी सैनिक शहीद हो गए और कम से कम 15 नागरिक घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
यह हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तर वजीरिस्तान जिले में हुआ, जो अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और पाकिस्तानी तालिबान (तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी) का पूर्व गढ़ रहा है। पाकिस्तानी सेना और स्थानीय पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने पहले चौकी की परिधि में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया। इसके बाद उग्रवादियों ने विस्फोटकों से लदे वाहन को चौकी की बाहरी दीवार से टकरा दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ।
विस्फोट की तीव्रता से पास के घर ढह गए और एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा, जिससे नागरिक घायल हुए। सेना के बयान में कहा गया कि लड़ाई के दौरान सैनिकों ने सभी चार हमलावरों को मार गिराया। किसी समूह ने तत्काल हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इसे टीटीपी का काम बताया। सेना का कहना है कि यह हमला अफगानिस्तान से सीमा पार से योजना बनाकर और निर्देशित किया गया था।
हमले के कुछ घंटों बाद, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में अफगान तालिबान के उप प्रमुख मिशन को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज किया। मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने अफगान जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी हमलों के अपराधियों और सहयोगियों के खिलाफ पूर्ण जांच और निर्णायक कार्रवाई की मांग की है। अफगान तालिबान शासन से सभी आतंकी समूहों के खिलाफ तत्काल और सत्यापन योग्य कदम उठाने का आग्रह किया गया।
