पाकिस्तान में सरकारी अफसरों की ऑनलाइन आजादी पर शिकंजा? नए नियमों में क्या बदला

Pakistan tightens social media rules: पाकिस्तान की संघीय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। सरकार ने तय किया है कि नए नियमों का उल्लंघन करने वाले सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि अब अधिकारियों के निजी सोशल मीडिया अकाउंट भी सरकारी निगरानी और नियमों के दायरे में आ सकते हैं।