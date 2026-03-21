आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान लिस्ट में फिर सबसे ऊपर

ग्लोबल टैररिज़्म इंडेक्स - 2026 को जारी करने के लिए 163 देशों में आतंकवादी घटनाओं का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में विश्व में आतंकवाद की घटनाओं से होने वाली मौतों में 28% की कमी आई है। वैश्विक आतंकी घटनाओं में भी 22% की गिरावट हुई है। 2,944 आतंकी घटनाओं के साथ यह 2007 के बाद सबसे कम है। 2025 में आतंकवाद के चलते विश्व में 5,582 लोगों की मौत हुई है।