निकल गई मुनीर की हेकड़ी, परमाणु हमले की गीदड़भभकी के बाद अब भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान

पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिका में भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी, लेकिन भारत ने इसे गैरजिम्मेदाराना बताया। अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान भारत के आगे सिंधु जल के लिए गिड़गिड़ा रहा है

भारत

Mukul Kumar

Aug 12, 2025

पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर। फोटो- IANS

पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिका में बैठकर भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर भारत सिंधु जल को रोकने के लिए बांध बनाएगा तो हम परमाणु हमला करके आधी दुनिया को बर्बाद कर देंगे।

इस गीदड़भभकी पर भारत के रवैये से अब मुनीर की हेकड़ी निकल गई है। पाकिस्तान अब सिंधु जल के लिए भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगा है।

पाकिस्तान ने क्या कहा?

पाकिस्तान सरकार की ओर से सोमवार को एक बयान जारी किया गया है। उनका कहना कि वह सिंधु जल संधि के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ उसने भारत से आग्रह किया कि वह समझौते के तहत सिंधु जल के कामकाज को तुरंत बहाल करे, जिसे भारत ने मई से स्थगित रखा है।

बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। इसके एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए। इसमें 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था।

मुनीर के बयान की प्रतिक्रिया पर तिलमिला रहा पाकिस्तान

अमेरिका में मुनीर द्वारा दिए गए बयान पर भारत ने प्रतिक्रिया दी। इसपर पाकिस्तान तिलमिला उठा है। उसका कहना है कि भारत मुनीर के बयान को दुनिया भर में तोड़मड़ोड़कर पेश कर रह है।

फ्लोरिडा के टैम्पा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए, मुनीर ने यह भी कहा था कि अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा पैदा होता है, तो भी वे परमाणु हमले का सामना करेंगे।

इसपर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता रहेगा।

इसपर पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि भारत ने हमपर 'परमाणु ब्लैकमेल' का आरोप लगाया है, जो पूरी तरह से भ्रामक और खुद से गढ़ा हुआ है।

पाकिस्तान बल प्रयोग की धमकी का हमेशा से कड़ा विरोध करता रहा है। उसने आगे कहा कि भारत ने मुनीर के बयानों को गलत तरह से पेश किया है।

बता दें कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख दो महीने के अंदर दूसरी बार रविवार को अमेरिका पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य और असैन्य नेताओं से मुलाकात की और पाकिस्तानी प्रवासियों से भी बातचीत की।

Hindi News / World / निकल गई मुनीर की हेकड़ी, परमाणु हमले की गीदड़भभकी के बाद अब भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान

