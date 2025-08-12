निकल गई मुनीर की हेकड़ी, परमाणु हमले की गीदड़भभकी के बाद अब भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान

पाकिस्तान सरकार की ओर से सोमवार को एक बयान जारी किया गया है। उनका कहना कि वह सिंधु जल संधि के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ उसने भारत से आग्रह किया कि वह समझौते के तहत सिंधु जल के कामकाज को तुरंत बहाल करे, जिसे भारत ने मई से स्थगित रखा है।