पाकिस्तान नहीं आ रहा नापाक हरकतों से बाज़, सीज़फायर तोड़कर फिर किया अफगानिस्तान पर हमला

पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच तनाव की स्थिति अभी भी खत्म नहीं हुई है। अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान (Taliban) की वापसी के बाद से अब तक दोनों पक्षों के बीच बॉर्डर पर कई बार झड़पें हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों के बीच जंग चली, जिसमें दोनों तरफ कई लोग मारे गए। तुर्की (Turkey) में शांति वार्ता के एक बार विफल होने के बावजूद दोनों पक्षों ने कुछ दिन पहले ही सीज़फायर पर सहमति जताई। हालांकि सीज़फायर पर सहमति जताने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा है।