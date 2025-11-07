पाकिस्तान नहीं आ रहा नापाक हरकतों से बाज़, सीज़फायर तोड़कर फिर किया अफगानिस्तान पर हमला

Pakistan violates ceasefire and attacks Afghanistan again (Photo - Video screenshot)
पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच तनाव की स्थिति अभी भी खत्म नहीं हुई है। अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान (Taliban) की वापसी के बाद से अब तक दोनों पक्षों के बीच बॉर्डर पर कई बार झड़पें हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों के बीच जंग चली, जिसमें दोनों तरफ कई लोग मारे गए। तुर्की (Turkey) में शांति वार्ता के एक बार विफल होने के बावजूद दोनों पक्षों ने कुछ दिन पहले ही सीज़फायर पर सहमति जताई। हालांकि सीज़फायर पर सहमति जताने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा है।
पाकिस्तान ने सीज़फायर तोड़कर फिर अफगानिस्तान पर हमला किया है। गुरुवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने बॉर्डर के पास स्पिन बोल्डक शहर में एक घर पर हमला कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी सैनिकों ने वर्दक गांव में भी हमला किया। पाकिस्तानी हमलों की वजह से हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों से निकल भागे।
पाकिस्तानी हमलों में अफगानिस्तान के 2 लोगों की मौत हो गई। स्पिन बोल्डक शहर में एक शख्स की मौत हो गई और वर्दक गांव में एक महिला मारी गई।
पाकिस्तानी हमलों में अफगानिस्तान के 8 लोग घायल भी हो गए। स्पिन बोल्डक शहर में मृतक के ही परिवार की चार महिलाएं घायल हो गईं और वर्दक गांव में भी चार लोग घायल हो गए।
तालिबान ने पाकिस्तान के इस हमले के बाद फिलहाल कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। अफगान सेना के एक अधिकारी ने बताया कि तुर्की में सीज़फायर के विषय में चल रही बातचीत का मान रखने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों पक्षों के बीच तुर्की में सीज़फायर के विषय में बातचीत अभी भी जारी है और पाकिस्तानी हमलों के बाद एक बार फिर उसने, अफगानिस्तान के साथ सीज़फायर को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है।
