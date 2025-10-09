पाकिस्तान के प्रेमी जोड़े ने पार की सीमाएं…16 साल का लड़का 14 साल की लड़की के साथ भागकर पहुंचा गुजरात

सीमा लांघ के भारत पंहुचा नाबालिग प्रेमी जोड़ा (AI Image)
illegal Border Crossing: सीमा हैदर की रोमांटिक कहानी अभी ताजा है, जो प्यार के लिए भारत-पाक बॉर्डर (India-Pakistan Border) लांघ आई थीं। अब एक और प्रेम कहानी ने सुर्खियां बटोरी है, लेकिन इस बार का ट्विस्ट यह है कि दोनों प्रेमी पाकिस्तानी (Pakistan) हैं और उनकी उम्र इतनी कम है कि बचपन का पहला प्यार याद आ जाए। गुजरात के कच्छ जिले के वागड़ क्षेत्र में 16 साल के एक लड़के और 14 साल की लड़की को अवैध रूप से सीमा पार करते पकड़ा गया है। दोनों ने खुद को पाकिस्तान के थारपारकर जिले का निवासी बताया है।
पुलिस के अनुसार, खादिर द्वीप के रतनापुर गांव के जंगल इलाके में बुधवार को स्थानीय ग्रामीणों ने संदिग्ध जोड़े को देखा। वे रतनापुर के एक मंदिर परिसर में मिले। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि दोनों भील समुदाय से हैं और परिवार के साथ झगड़े के बाद चार दिन पहले घर से भाग आए थे। उनके पास केवल कुछ खाना और दो लीटर पानी था, लेकिन कोई नागरिकता प्रमाण पत्र या पहचान पत्र नहीं मिला।
कच्छ पूर्व के एसपी सागर गरासिया ने बताया, "दोनों ने दावा किया है कि वे पाकिस्तान के थारपारकर जिले से हैं। वे क्षतिग्रस्त तारबंदी के रास्ते से भारत में घुसे। हम उनकी पहचान सत्यापित कर रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है।" दोनों नाबालिग होने के कारण उन्हें किशोर न्याय अधिनियम के तहत रखा गया है।
यह घटना भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती पेश करती है, जहां पहले भी अवैध घुसपैठ की कई घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। फिलहाल, दोनों की पूछताछ जारी है और पाकिस्तानी दूतावास से संपर्क की कोशिश की जा रही है।
