Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान के प्रेमी जोड़े ने पार की सीमाएं…16 साल का लड़का 14 साल की लड़की के साथ भागकर पहुंचा गुजरात

illegal Border Cross for Love: गुजरात के कच्छ में प्यार के लिए पाक सीमा पार कर आए 16 वर्षीय लड़के और 14 वर्षीय लड़की को हिरासत में लिया गया। दोनों थारपारकर, पाकिस्तान के निवासी बताए जा रहे हैं और अवैध रूप से तारबंदी पार कर भारत पहुंचे थे।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 09, 2025

Pakistani Lover

सीमा लांघ के भारत पंहुचा नाबालिग प्रेमी जोड़ा (AI Image)

illegal Border Crossing: सीमा हैदर की रोमांटिक कहानी अभी ताजा है, जो प्यार के लिए भारत-पाक बॉर्डर (India-Pakistan Border) लांघ आई थीं। अब एक और प्रेम कहानी ने सुर्खियां बटोरी है, लेकिन इस बार का ट्विस्ट यह है कि दोनों प्रेमी पाकिस्तानी (Pakistan) हैं और उनकी उम्र इतनी कम है कि बचपन का पहला प्यार याद आ जाए। गुजरात के कच्छ जिले के वागड़ क्षेत्र में 16 साल के एक लड़के और 14 साल की लड़की को अवैध रूप से सीमा पार करते पकड़ा गया है। दोनों ने खुद को पाकिस्तान के थारपारकर जिले का निवासी बताया है।

परिवार से झगड़ा कर के फरार

पुलिस के अनुसार, खादिर द्वीप के रतनापुर गांव के जंगल इलाके में बुधवार को स्थानीय ग्रामीणों ने संदिग्ध जोड़े को देखा। वे रतनापुर के एक मंदिर परिसर में मिले। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि दोनों भील समुदाय से हैं और परिवार के साथ झगड़े के बाद चार दिन पहले घर से भाग आए थे। उनके पास केवल कुछ खाना और दो लीटर पानी था, लेकिन कोई नागरिकता प्रमाण पत्र या पहचान पत्र नहीं मिला।

तारबंदी के रास्ते से भारत में एंट्री

कच्छ पूर्व के एसपी सागर गरासिया ने बताया, "दोनों ने दावा किया है कि वे पाकिस्तान के थारपारकर जिले से हैं। वे क्षतिग्रस्त तारबंदी के रास्ते से भारत में घुसे। हम उनकी पहचान सत्यापित कर रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है।" दोनों नाबालिग होने के कारण उन्हें किशोर न्याय अधिनियम के तहत रखा गया है।

सीमा सुरक्षा पर सवाल

यह घटना भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती पेश करती है, जहां पहले भी अवैध घुसपैठ की कई घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। फिलहाल, दोनों की पूछताछ जारी है और पाकिस्तानी दूतावास से संपर्क की कोशिश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

09 Oct 2025 05:37 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान के प्रेमी जोड़े ने पार की सीमाएं…16 साल का लड़का 14 साल की लड़की के साथ भागकर पहुंचा गुजरात

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

आतंक पर भारत की हुंकार: राजनाथ सिंह बोले- बातचीत और आतंक साथ नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने कही बड़ी बात

India-Australia Defense Ties
विदेश

पीएम मोदी और स्टार्मर की हुई मुलाकात, ट्रेड-डिफेंस समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत

Indian Prime Minister Narendra Modi with British PM Keir Starmer
विदेश

गाजा में शांति की नई सुबह: मैक्रों का दो-राज्य समाधान का आह्वान, क्या ट्रंप को मिलेगा क्रेडिट ?

Gaza Ceasefire Macron Peace Plan
विदेश

जैश-ए-मोहम्मद तैयार कर रहा महिला ब्रिगेड, धर्म के नाम पर यूपी और कश्मीर की महिलाओं का कर रहा ब्रेनवाश

Masood Azhar
विदेश

इजरायल-हमास समझौते से गाजा में शांति का सूरज: सीजफायर पर UN की बुलंद आवाज,गुटेरेस ने कही बड़ी बात

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.