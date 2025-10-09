पाकिस्तान के प्रेमी जोड़े ने पार की सीमाएं…16 साल का लड़का 14 साल की लड़की के साथ भागकर पहुंचा गुजरात

illegal Border Crossing: सीमा हैदर की रोमांटिक कहानी अभी ताजा है, जो प्यार के लिए भारत-पाक बॉर्डर (India-Pakistan Border) लांघ आई थीं। अब एक और प्रेम कहानी ने सुर्खियां बटोरी है, लेकिन इस बार का ट्विस्ट यह है कि दोनों प्रेमी पाकिस्तानी (Pakistan) हैं और उनकी उम्र इतनी कम है कि बचपन का पहला प्यार याद आ जाए। गुजरात के कच्छ जिले के वागड़ क्षेत्र में 16 साल के एक लड़के और 14 साल की लड़की को अवैध रूप से सीमा पार करते पकड़ा गया है। दोनों ने खुद को पाकिस्तान के थारपारकर जिले का निवासी बताया है।