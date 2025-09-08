Patrika LogoSwitch to English

फिलिस्तीनी हमलावरों ने यरुशलम में की गोलीबारी, 5 लोगों की मौत

यरुशलम में आज गोलीबारी का एक मामला सामने आया है। इस वारदात को फिलिस्तीनी हमलावरों ने अंजाम दिया है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 08, 2025

Shooting in Jerusalem
Shooting in Jerusalem (Photo - Video screenshot)

यरुशलम (Jerusalem) में आज, सोमवार, 8 सितंबर को गोलीबारी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शहर के एक बस स्टैंड पर दो फिलिस्तीनी हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। शहर के उत्तरी बाहरी इलाके में रामोट जंक्शन स्थित बस स्टैंड पर दो फिलिस्तीनी बंदूकधारी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और बस पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इससे चीखपुकार मच गई।

5 लोगों की मौत

यरुशलम में रामोट जंक्शन स्थित बस स्टैंड पर हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं।


कई लोग घायल

इस गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है।

दोनों हमलावर ढेर

जानकारी के अनुसार गोलीबारी की इस घटना को अंजाम देने वाले दोनों हमलावर ढेर कर दिए गए हैं। एक सिक्योरिटी ऑफिसर और एक नागरिक ने गोलीबारी करते हुए इन हमलावरों को ढेर कर दिया।

हमास ने की हमले की तारीफ

अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इन हमलावरों का किसी आतंकी संगठन से कोई कनेक्शन था या नहीं। हालांकि हमास ने इस हमले की तारीफ की है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

बम निरोधक टीम और सेना की हुई तैनाती

इस हमले के बाद बम निरोधक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल और उसके आसपास यह चेक किया जा रहा है कि कहीं बम तो नहीं लगाए गए हैं। इसके साथ ही सेना की एक टुकड़ी को भी तैनात कर दिया गया है और जो पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि खतरे की स्थिति टल चुकी है।

