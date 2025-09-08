फिलिस्तीनी हमलावरों ने यरुशलम में की गोलीबारी, 5 लोगों की मौत

इस हमले के बाद बम निरोधक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल और उसके आसपास यह चेक किया जा रहा है कि कहीं बम तो नहीं लगाए गए हैं। इसके साथ ही सेना की एक टुकड़ी को भी तैनात कर दिया गया है और जो पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि खतरे की स्थिति टल चुकी है।