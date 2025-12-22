मृत महिला को प्लेन में चढ़ाने पर भड़के यात्री, टेकऑफ से पहले हुआ खुलासा

मृत महिला को प्लेन में चढ़ाने पर भड़के यात्री (AI Image)
स्पेन के मलागा से लंदन गैटविक जा रही ईजीजेट (easyJet) की फ्लाइट में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यात्रियों का दावा है कि एक 89 वर्षीय ब्रिटिश महिला को उनके परिवार ने व्हीलचेयर पर पहले से मृत अवस्था में विमान में चढ़ाया, जबकि परिवार ने स्टाफ को बताया कि वह सिर्फ बीमार और थकी हुई हैं इसलिए सो गई हैं। हालांकि, ईजीजेट ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा कि महिला बोर्डिंग के समय जीवित थी तथा उनके पास वैध 'फिट टू फ्लाई' सर्टिफिकेट था।
घटना 18 या 19 दिसंबर 2025 की बताई जा रही है। फ्लाइट EZY8070 सुबह 11:15 बजे मलागा से रवाना होने वाली थी। यात्रियों के अनुसार, महिला को पांच रिश्तेदारों ने सहारा देकर बोर्ड कराया। कई लोगों ने देखा कि महिला निर्जीव लग रही थीं और उनके साथ वाले उनका सिर सहारा दे रहे थे ताकि वह जीवित दिखें।
पर्सनल ट्रेनर और वेलबीइंग एक्सपर्ट पेट्रा बॉडिंगटन ने मीडिया को बताया कि एयरपोर्ट पर ही महिला को देखकर सब हैरान थे। बोर्डिंग के दौरान कई यात्रियों ने कहा, "ओह माय गॉड, वह मृत लग रही हैं।" पेट्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, "ईजीजेट, आप मृत लोगों को प्लेन में कब से चढ़ाने लगे?"
टेकऑफ से ठीक पहले क्रू को महिला की हालत पर शक हुआ। रनवे पर जाते समय विमान को रोक दिया गया। इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया गया और महिला की मृत्यु की पुष्टि हुई। इसके बाद फ्लाइट को 12 घंटे की देरी हुई और वह देर रात उड़ी।
एयरलाइन ने बयान जारी करते हुए कहा, फ्लाइट को टेकऑफ से पहले वापस स्टैंड पर लाया गया क्योंकि एक यात्री को तत्काल मेडिकल सहायता की जरूरत थी। दुर्भाग्य से यात्री की मृत्यु हो गई। हम परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और सहायता प्रदान कर रहे हैं। यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।" एयरलाइन ने जोर दिया कि महिला बोर्डिंग के समय जीवित थीं और फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट वैध था।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग