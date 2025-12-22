मृत महिला को प्लेन में चढ़ाने पर भड़के यात्री, टेकऑफ से पहले हुआ खुलासा

स्पेन के मलागा से लंदन गैटविक जा रही ईजीजेट (easyJet) की फ्लाइट में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यात्रियों का दावा है कि एक 89 वर्षीय ब्रिटिश महिला को उनके परिवार ने व्हीलचेयर पर पहले से मृत अवस्था में विमान में चढ़ाया, जबकि परिवार ने स्टाफ को बताया कि वह सिर्फ बीमार और थकी हुई हैं इसलिए सो गई हैं। हालांकि, ईजीजेट ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा कि महिला बोर्डिंग के समय जीवित थी तथा उनके पास वैध 'फिट टू फ्लाई' सर्टिफिकेट था।