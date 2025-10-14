PM मोदी ने मंगोलियाई राष्ट्रपति से की मुलाकात, दोनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित

राष्ट्रपति उखना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, माननीय प्रधानमंत्री, मैं इस अवसर पर एक बार फिर आपको मंगोलिया की राजकीय यात्रा के लिए निमंत्रित करता हूं। आप अपनी सुविधानुसार किसी भी समय वहां आ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति छात्रवृत्ति के तहत भारत में पढ़ रहे मंगोलियाई छात्र हमारे सांस्कृतिक संबंधों को और मज़बूत करेंगे और उनके बीच सेतु का काम करेंगे। मैं आभारी हूं कि मंगोलिया की सरकार ने इस छात्रवृत्ति को बढ़ाने की घोषणा की है। मैं दोनों देशों के बीच हमारे संबंधों को और गहरा करने के लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं।