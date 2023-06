पीएम नरेंद्र मोदी को अमरीका की तरफ से दिया जाएगा 'स्टेट डिनर', जानिए क्या है इसकी अहमियत

जयपुरPublished: Jun 20, 2023 06:22:12 pm Submitted by: Tanay Mishra

PM Narendra Modi To Be Given State Dinner: पीएम नरेंद्र मोदी अमरीका दौरे के लिए निकल चुके हैं। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उन्हें व्हाइट हाउस में उन्हें स्टेट डिनर भी दिया जाएगा। आइए जानते हैं इसकी क्या अहमियत है।

PM Modi to be given State DInner in US