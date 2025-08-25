प्रधानमंत्री मोदी से मिले फिजी के पीएम राबुका, द्विपक्षीय संबंधों समेत कई अहम विषयों पर हुई चर्चा

पीएम मोदी और राबुका के बीच हुई चर्चा का उद्देश्य भारत और फिजी के बीच लंबे समय से चली आ रही पार्टनरशिप को और मजबूत करना था। दोनों ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कई विषयों पर एक-दूसरे से चर्चा की। दोनों ने ही भारत और फिजी के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार और निवेश, कृषि, जलवायु परिवर्तन, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। फिजी भारत के लिए समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक अहम पार्टनर है। ऐसे में पीएम मोदी और राबुका ने इस क्षेत्र में सहयोग को और मज़बूत करने पर भी चर्चा की। भारत और फिजी के बीच सांस्कृतिक और जन-जन संबंधों को और मजबूत करने पर भी दोनों ने जोर दिया गया। राबुका ने भारत के शांति के प्रति दृष्टिकोण और वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि वह और फिजी, पीएम मोदी के नेतृत्व में शांति और एकता के पथ पर भारत के साथ हैं।