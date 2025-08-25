Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

प्रधानमंत्री मोदी से मिले फिजी के पीएम राबुका, द्विपक्षीय संबंधों समेत कई अहम विषयों पर हुई चर्चा

Fiji PM's India Visit: फिजी के पीएम सिटिवेनी राबुका इस समय भारत दौरे पर हैं। इस दौरान आज उनकी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई।

भारत

Tanay Mishra

Aug 25, 2025

Fiji PM Sitiveni Rabuka with Indian Prime Minister Narendra Modi
Fiji PM Sitiveni Rabuka with Indian Prime Minister Narendra Modi (Photo - MEA India's social media)

फिजी (Fiji) के पीएम सिटिवेनी राबुका (Sitiveni Rabuka), भारत (India) दौरे पर आए हुए हैं। 24-26 अगस्त तक के तीन दिवसीय भारत दौरे के दौरान राबुका को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार (Sukanta Majumdar) पहुंचे, जहाँ उन्होंने राबुका का स्वागत किया। फिजी के प्रधानमंत्री के तौर पर यह पहला मौका है जब सिटिवेनी , भारत आए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी से मिले फिजी के पीएम राबुका

अपने भारत दौरे के दूसरे दिन आज फिजी के पीएम राबुका, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मिले। दोनों के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई, जहाँ दोनों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर पर बातचीत भी की।

पीएम मोदी और राबुका ने किन विषयों पर की चर्चा?

पीएम मोदी और राबुका के बीच हुई चर्चा का उद्देश्य भारत और फिजी के बीच लंबे समय से चली आ रही पार्टनरशिप को और मजबूत करना था। दोनों ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कई विषयों पर एक-दूसरे से चर्चा की। दोनों ने ही भारत और फिजी के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार और निवेश, कृषि, जलवायु परिवर्तन, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। फिजी भारत के लिए समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक अहम पार्टनर है। ऐसे में पीएम मोदी और राबुका ने इस क्षेत्र में सहयोग को और मज़बूत करने पर भी चर्चा की। भारत और फिजी के बीच सांस्कृतिक और जन-जन संबंधों को और मजबूत करने पर भी दोनों ने जोर दिया गया। राबुका ने भारत के शांति के प्रति दृष्टिकोण और वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि वह और फिजी, पीएम मोदी के नेतृत्व में शांति और एकता के पथ पर भारत के साथ हैं।

मीडिया को किया संबोधित

बातचीत के बाद पीएम मोदी और राबुका ने एक साथ मीडिया को भी संबोधित किया। इस संबोधन में दोनों ने अपनी बातचीत के बारे में बात करने के साथ ही भारत और फिजी के संबंधों और इनमें मज़बूती लाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

world news

World News in Hindi

Published on:

25 Aug 2025 01:22 pm

Hindi News / World / प्रधानमंत्री मोदी से मिले फिजी के पीएम राबुका, द्विपक्षीय संबंधों समेत कई अहम विषयों पर हुई चर्चा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.