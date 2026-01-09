ट्रंप का गुस्सा पुतिन ने यूक्रेन पर निकाला, रूसी जहाज जब्त होने के बाद दाग दी एक साथ 36 मिसाइल; मची भारी तबाही

Russia-Ukraine War: अमेरिका ने बुधवार को एक रूसी जहाज पकड़ा था, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन भड़क गए। इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि उसकी सेना ने ओरेश्निक हाइपरसोनिक और कई अन्य मिसाइलों का उपयोग करते हुए यूक्रेन पर रात भर हमले किए। वहीं, कीव ने दावा किया कि रूस ने 36 मिसाइलें और 242 ड्रोन दागे हैं।