ट्रंप का गुस्सा पुतिन ने यूक्रेन पर निकाला, रूसी जहाज जब्त होने के बाद दाग दी एक साथ 36 मिसाइल; मची भारी तबाही

रूस ने यूक्रेन पर किया हमला (Photo-IANS)
Russia-Ukraine War: अमेरिका ने बुधवार को एक रूसी जहाज पकड़ा था, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन भड़क गए। इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि उसकी सेना ने ओरेश्निक हाइपरसोनिक और कई अन्य मिसाइलों का उपयोग करते हुए यूक्रेन पर रात भर हमले किए। वहीं, कीव ने दावा किया कि रूस ने 36 मिसाइलें और 242 ड्रोन दागे हैं।
यूक्रेन के विदेश मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि ओरेश्निक मिसाइल हमला यूरोपीय संघ और नाटो की सीमा के करीब हुआ। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यह हमला यूरोपीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। साथ ही, उन्होंने इसे कीव के सहयोगियों के लिए एक परीक्षा भी बताया।
इसके अलावा रूसी मंत्रालय ने हमलों के स्थान या सीमा के बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी, लेकिन एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, उसने कहा कि यह हमला दिसंबर में हुए ड्रोन हमले के प्रतिशोध में किया गया था, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाया गया था।
वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस द्वारा किए गए हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा हमलों में हुए नुकसान की भी जानकारी दी। जेलेंस्की ने कहा कि कतर दूतावास की एक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है।
जेलेंस्की ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि कीव और आसपास के क्षेत्र में, रूस के इस भीषण हमले के बाद की स्थिति से निपटा जा रहा है। सभी आवश्यक सेवाएं तैनात कर दी गई हैं। अकेले बीस आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। लविव क्षेत्र और देश के अन्य क्षेत्रों में भी हमलों के बाद राहत कार्य जारी है।
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक चार लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें एक एम्बुलेंस कर्मी भी शामिल है। उनके परिवार और परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग