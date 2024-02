ऋषि सुनक फिर से चाहते हैं ब्रिटेन के पीएम बनना, तैयारियाँ की शुरू

नई दिल्लीPublished: Feb 12, 2024 12:04:03 pm Submitted by: Tanay Mishra

Rishi Sunak Wants To Becomes UK PM Again: ऋषि सुनक एक बार फिर ब्रिटिश पीएम बनना चाहते हैं। इस बारे में उन्होंने खुद संकेत दिया है।

Rishi Sunak

भारतीय मूल के ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ने ब्रिटिश पीएम बनकर इतिहास रच दिया था। सुनक ऐसा करने वाले पहले भारतीय मूल के शख्स बने थे। ऋषि धर्म से हिंदू हैं और इतने सालों से यूके (UK) में रहने के बावजूद अपने धर्म से जुड़े हुए हैं। ब्रिटिश पीएम के पद पर ऋषि अपना काम कर रहे हैं। पर ऋषि सिर्फ एक बार ही ब्रिटिश पीएम के पद पर नहीं रहना चाहते। ऋषि ब्रिटिश पीएम के तौर पर दूसरी पारी भी खेलना चाहते हैं।