लुटेरे की एक गलती से फेल हुई लूट की साजिश, देखें वीडियो

Robbery attempt fails due to robber's mistake
दुनियाभर में लूटपाट की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं, लेकिन कई बार लुटेरों की छोटी सी गलती उनकी पूरी कोशिश पर पानी फेर देती है। एक गलती की वजह से लुटेरों का पूरा प्लान खराब हो जाता है। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक पुराना वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें लुटेरे की एक मामूली चूक उसकी लूटपाट की कोशिश को पूरी तरह फेल कर देती है।
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पुराने वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लुटेरा ऑफिस जैसी दिखने वाली जगह में घुसता है और सीधे काउंटर पर पहुंचता है, जहाँ एक लड़की खड़ी होती है। लुटेरा बंदूक निकालकर उसे डराने की कोशिश करता है और बंदूक की नोंक पर लूटने की कोशिश करता है।
लूटने की कोशिश करते हुए लुटेरे की एक छोटी सी गलती उसके लिए भारी पड़ जाती है। बंदूक निकालते वक्त वह गलती से हथियार काउंटर के दूसरी तरफ गिरा देता है। बंदूक गिरते ही लुटेरा घबरा जाता है और काउंटर के ऊपर से कूदकर हथियार वापस लेने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह काउंटर पार कर पाता, लड़की बंदूक उठा लेती है। हालात बदलते देख लुटेरा डर जाता है और तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है।
