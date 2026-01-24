लुटेरे की एक गलती से फेल हुई लूट की साजिश, देखें वीडियो

लूटने की कोशिश करते हुए लुटेरे की एक छोटी सी गलती उसके लिए भारी पड़ जाती है। बंदूक निकालते वक्त वह गलती से हथियार काउंटर के दूसरी तरफ गिरा देता है। बंदूक गिरते ही लुटेरा घबरा जाता है और काउंटर के ऊपर से कूदकर हथियार वापस लेने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह काउंटर पार कर पाता, लड़की बंदूक उठा लेती है। हालात बदलते देख लुटेरा डर जाता है और तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है।