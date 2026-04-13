युद्ध के बीच इज़रायल में बड़ा फेरबदल, रोमन गोफमैन बनेंगे मोसाद के नए चीफ

मोसाद के अगले चीफ के तौर पर गोफमैन की नियुक्ति चर्चा का विषय बन गई है। इसकी वजह है गोफमैन का मोसाद के पारंपरिक खुफिया पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को दरकिनार करके चुना जाना। कुछ पुराने सैन्य मामले में उनकी जांच हुई थी, लेकिन सीनियर अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने अंतिम मंजूरी दे दी। नेतन्याहू ने गोफमैन के साहस, रचनात्मक सोच और युद्धकालीन योगदान की सराहना की। इज़रायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने भी गोफमैन को सहयोग का आश्वासन दिया। गोफमैन के नेतृत्व में मोसाद को ईरान, हमास, हिज़बुल्लाह और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटना होगा। उनकी नियुक्ति इज़रायल की खुफिया नीति को नई दिशा दे सकती है, जहाँ सैन्य अनुभव को खुफिया कार्यों के साथ जोड़ा जाएगा। इज़रायल की सुरक्षा के लिए यह नया अध्याय काफी अहम हो सकता है।