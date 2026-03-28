आरएसएफ ने हवाई हमले करते हुए मचाया कत्लेआम, 28 निर्दोषों की ली जान

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच चल रहे युद्ध को जल्द ही 3 साल पूरे हो जाएंगे। 15 अप्रैल 2023 से चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। इस युद्ध ने सूडान में कई हज़ार लोगों की जान ले ली, लाखों लोगों के घर उनसे छीन लिए, करोड़ों लोगों को खाने के संकट से जूझने के लिए मजबूर कर दिया और देश में हालात अस्थिर कर दिए। अभी भी सूडान में आरएसएफ की दहशत पर लगाम नहीं लगी है। आए दिन ही सूडान में आरएसएफ के लड़ाके आतंक मचाते हुए निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। अब एक बार फिर सूडान में आरएसएफ के कत्लेआम मचाने के मामले सामने आए हैं।