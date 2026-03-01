भारत और रूस संबंधो को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर का बयान, कहा- “हमारी भागीदारी और गहरी होती जा रही…”



उन्होंने पुराने रिश्तों को याद करते हुए कहा कि भारत और रूस के बीच भरोसे और सम्मान पर आधारित एक खास रणनीतिक साझेदारी रही है। यह रिश्ता सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दशकों से दोनों देशों ने एक-दूसरे का साथ दिया है—चाहे बात सुरक्षा की हो, अर्थव्यवस्था की या फिर वैश्विक स्थिरता की। जयशंकर ने यह भी संकेत दिया कि भारत-यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कुशल भारतीय कार्यबल की भूमिका पर भी जोर दिया, जो इस साझेदारी को और मजबूत बना सकता है। पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के बाद दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक 5 साल का रोडमैप भी तैयार किया था। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दोनों देश अपने रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।