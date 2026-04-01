रूसी सेना का विमान क्रैश होकर चट्टान से टकराया, 29 लोगों की मौत

विमान क्रैश (Plane Crash) के मामलों में दुनियाभर में इजाफा हो रहा है। पिछले क़रीब दो सालों में दुनियाभर में इस तरह के कई हादसे देखने को मिले हैं। यात्री विमान ही नहीं, सेना के विमान भी इस तरह के हादसों से सुरक्षित नहीं हैं। इसी तरह का हादसा अब रूस (Russia) की सेना के साथ हुआ है। रूसी सेना का एक ट्रांसपोर्ट विमान Antonov An-26 क्रीमिया (Crimea) में क्रैश हो गया।