रूसी सेना का विमान क्रैश होकर चट्टान से टकराया, 29 लोगों की मौत

Antonov An-26 plane
विमान क्रैश (Plane Crash) के मामलों में दुनियाभर में इजाफा हो रहा है। पिछले क़रीब दो सालों में दुनियाभर में इस तरह के कई हादसे देखने को मिले हैं। यात्री विमान ही नहीं, सेना के विमान भी इस तरह के हादसों से सुरक्षित नहीं हैं। इसी तरह का हादसा अब रूस (Russia) की सेना के साथ हुआ है। रूसी सेना का एक ट्रांसपोर्ट विमान Antonov An-26 क्रीमिया (Crimea) में क्रैश हो गया।
रूसी सेना का ट्रांसपोर्ट विमान Antonov An-26 क्रैश होने के बाद एक चट्टान से टकरा गया। इस हादसे के बारे में रूस के रक्षा मंत्रालय ने आज सुबह जानकारी दी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार शाम को लोकल समयानुसार करीब 6 बजे विमान रडार से गायब हो गया और उससे संपर्क टूट गया।
हादसे के समय विमान में 29 लोग सवार थे। विमान क्रैश होने से सभी 29 लोगों की मौत हो गई, जिसकी रूस के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है।
रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि विमान के क्रैश होने के बाद उस पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं मिला जिससे लगता है कि यूक्रेन (Ukraine) ने उस पर हमला करके मार गिराया। शुरुआती जांच से पता चला है कि विमान में तकनीकी खराबी की वजह से वो क्रैश हुआ। हालांकि मामले की जांच जारी है।
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