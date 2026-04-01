1 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रूसी सेना का विमान क्रैश होकर चट्टान से टकराया, 29 लोगों की मौत

Russian Plane Crash: रूसी सेना का ट्रांसपोर्ट विमान आज क्रैश हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। इस हादसे में 29 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Apr 01, 2026

Antonov An-26 plane

Antonov An-26 plane

विमान क्रैश (Plane Crash) के मामलों में दुनियाभर में इजाफा हो रहा है। पिछले क़रीब दो सालों में दुनियाभर में इस तरह के कई हादसे देखने को मिले हैं। यात्री विमान ही नहीं, सेना के विमान भी इस तरह के हादसों से सुरक्षित नहीं हैं। इसी तरह का हादसा अब रूस (Russia) की सेना के साथ हुआ है। रूसी सेना का एक ट्रांसपोर्ट विमान Antonov An-26 क्रीमिया (Crimea) में क्रैश हो गया।

क्रैश होकर चट्टान से टकराया विमान

रूसी सेना का ट्रांसपोर्ट विमान Antonov An-26 क्रैश होने के बाद एक चट्टान से टकरा गया। इस हादसे के बारे में रूस के रक्षा मंत्रालय ने आज सुबह जानकारी दी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार शाम को लोकल समयानुसार करीब 6 बजे विमान रडार से गायब हो गया और उससे संपर्क टूट गया।

29 लोगों की मौत

हादसे के समय विमान में 29 लोग सवार थे। विमान क्रैश होने से सभी 29 लोगों की मौत हो गई, जिसकी रूस के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है।

किस वजह से हुआ हादसा?

रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि विमान के क्रैश होने के बाद उस पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं मिला जिससे लगता है कि यूक्रेन (Ukraine) ने उस पर हमला करके मार गिराया। शुरुआती जांच से पता चला है कि विमान में तकनीकी खराबी की वजह से वो क्रैश हुआ। हालांकि मामले की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

ईरान युद्ध में फंडिंग के लिए अमेरिकियों की सेहत से खिलवाड़? हेल्थकेयर बजट में कटौती चाहती है ट्रंप की पार्टी
विदेश
Donald Trump

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

01 Apr 2026 07:42 am

Published on:

01 Apr 2026 07:35 am

Hindi News / World / रूसी सेना का विमान क्रैश होकर चट्टान से टकराया, 29 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान युद्ध के बीच इराक में होटल के पास से अमेरिकी जर्नलिस्ट का अपहरण

Shelly Kittleson
विदेश

ईरान ने दी धमकी, अब अमेरिकी टेक कंपनियों को बनाया जाएगा निशाना

Iran threatens to attack US tech companies
विदेश

डोनल्ड ट्रंप का दावा, ईरान संघर्ष अंत की ओर, होर्मुज पर भी दिया बड़ा संकेत

Donald Trump
विदेश

US-Israel-Iran War: होर्मुज स्ट्रेट एक महीने और बंद रहा तो 150 डॉलर प्रति बैरल पहुंच सकती है तेल की कीमतें

Strait of Hormuz
विदेश

‘ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोलो वरना…’, US के डिफेंस सेक्रेटरी का खुलमखुल्ला वार्निंग

iran-us war
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.