रूस ने की हूती विद्रोहियों से अपील – नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर न हो हमले

हूती विद्रोही लगातार सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स, तेल के ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इसके अलावा यमन की सरकार के नियंत्रण वाले इलाके पर भी हमले किए जा रहे हैं और साथ ही यमन की सरकारी सेना के ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। वहीँ दूसरी तरह सऊदी अरब की सेना और यमन की सेना भी हूतियों के ठिकानों और उनके कंट्रोल वाले इलाकों पर हमले कर रही हैं, जिससे हूतियों की ताकत को कमजोर किया जा सके और जिन इलाकों पर अभी हूतियों की पकड़ मज़बूत है, उन्हें उनके कब्ज़े से आज़ाद कराया जा सके। यमन की राजधानी सना, जिस पर हूतियों का कब्ज़ा है, को आज़ाद कराना भी यमनी सेना का सैन्य लक्ष्य है।