14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

रूस ने की हूती विद्रोहियों से अपील – नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर न हो हमले

Russia Appeals To Houthis: यमन में तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अब रूस की तरफ से हूती विद्रोहियों से एक अपील की गई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 14, 2026

Houthis missile strike

हूती विद्रोहियों ने दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें (Photo - ANI)

यमन (Yemen) में स्थिति गंभीर होती जा रही है। हूती विद्रोहियों (Houthis) और यमन की सरकारी सेना के बीच जंग बढ़ती ही जा रही है। हूतियों और सऊदी अरब (Saudi Arabia) भी लगातार एक-दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इस बढ़ते संघर्ष के कारण जान-माल का भी नुकसान हो रहा है। इसी बीच अब रूस (Russia) की तरफ से हूतियों से एक अपील की गई है।

नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर न हो हमले

रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से हूतियों से अपील की गई है कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं होने चाहिए। रूस के अनुसार इससे नागरिकों को परेशानी होती है और ऐसे में इन ठिकानों को निशाना बनाने से बचना चाहिए।

रूस और ईरान के बीच मज़बूत संबंध

रूस और ईरान, दोनों ही देश अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। इस वजह से दोनों देशों के संबंध भी मज़बूत हुए हैं। रूस और ईरान ने पिछले साल व्यापार, सैन्य सहयोग, विज्ञान, संस्कृति और शिक्षा से जुड़े एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करके अपने संबंधों को और मजबूत किया था। कुछ दिन पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान (Masoud Pezeshkian) की भी मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा, कृषि, परिवहन और व्यापार के क्षेत्रों में आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मज़बूत करने पर चर्चा हुई और साथ ही संयुक्त परियोजनाओं में तेज़ी लाने पर भी सहमति बनी।

बढ़ती जा रही है जंग

हूती विद्रोही लगातार सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स, तेल के ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इसके अलावा यमन की सरकार के नियंत्रण वाले इलाके पर भी हमले किए जा रहे हैं और साथ ही यमन की सरकारी सेना के ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। वहीँ दूसरी तरह सऊदी अरब की सेना और यमन की सेना भी हूतियों के ठिकानों और उनके कंट्रोल वाले इलाकों पर हमले कर रही हैं, जिससे हूतियों की ताकत को कमजोर किया जा सके और जिन इलाकों पर अभी हूतियों की पकड़ मज़बूत है, उन्हें उनके कब्ज़े से आज़ाद कराया जा सके। यमन की राजधानी सना, जिस पर हूतियों का कब्ज़ा है, को आज़ाद कराना भी यमनी सेना का सैन्य लक्ष्य है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

14 Oct 2026 05:03 pm

Published on:

14 Oct 2026 04:48 pm

Hindi News / World / रूस ने की हूती विद्रोहियों से अपील – नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर न हो हमले

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका में ट्रंप से नाराज किसानों को चीन ने कर दिया खुश, खरीदने जा रहा 65 लाख टन सोयाबीन

trump jinping
विदेश

रूसी हमलों से यूक्रेन में 6 लाख लोग बिना बिजली के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बनाया जा रहा है निशाना

Russian strikes on Ukraine
विदेश

होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री बारूदी सुरंग से टकराकर डूबा 2,500 कंटेनर ले जा रहा मालवाहक जहाज

Container ship accident in Strait of Hormuz
विदेश

अमेरिका-रूस समझौते डीजल समझौते पर यूरोप में खलबली, इटली की पीएम मेलोनी ने कहा- इस डील से यूक्रेन युद्ध और बढ़ेगा

italy Rows
विदेश

अमेरिका चाहता है ईरान कर दे सरेंडर और सौंप दे अपना तेल, ईरानी अधिकारी का दावा

Iranian oil
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.