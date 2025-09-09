रूसी बमबारी में 20 से ज्यादा ने गंवाई जान : मॉस्को को रोकना जरूरी: जेलेंस्की

Russian Airstrike Ukraine 2025: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने एक बार फिर रूस पर सीधा हमला बोला है। मंगलवार को डोनेट्स्क क्षेत्र के यारोवा गांव में हुई रूसी बमबारी(Donetsk Bombing News) में 20 से अधिक लोगों की जान चली गई, जिसके बाद राष्ट्रपति (Russian Airstrike Ukraine 2025) ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की अपील की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए कहा, “यह एक अत्यंत क्रूर हवाई हमला था। आम नागरिकों को उस वक्त निशाना बनाया गया जब उन्हें पेंशन वितरित की जा रही थी। यह सुनियोजित नरसंहार है।” उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और कहा कि इस हृदय विदारक दृश्य को बयान करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। इधर जेलेंस्की ने अमेरिका, यूरोप और G20 देशों से (Zelensky G20 Response) रूस पर कड़े प्रतिबंध और सैन्य प्रतिक्रिया की मांग की। उन्होंने(Ukraine Russia War Update) कहा: “रूस लगातार निर्दोष जिंदगियों को खत्म कर रहा है, और दुनिया अभी भी मूक दर्शक बनी हुई है। अब समय आ गया है कि दुनिया इस आक्रामकता को रोके। रूस को जवाब मिलना चाहिए।”