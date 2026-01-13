ईरान से कारोबार करने वाले देशों को ट्रंप की सख्त चेतावनी, 25% टैरिफ लगाने का ऐलान

ईरान ट्रेड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रुख (IANS/ANI)
Iran Trade Warning by Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों के खिलाफ कड़ी व्यापारिक चेतावनी जारी की है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा, उस पर अमेरिका के साथ होने वाले सभी व्यापार पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, “तुरंत प्रभाव से, कोई भी देश जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ व्यापार कर रहा है, उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किए जाने वाले किसी भी और सभी व्यापार पर 25% का टैरिफ देना होगा। यह आदेश अंतिम और निर्णायक है।” एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन, ब्राजील, तुर्की और रूस उन देशों में शामिल हैं जिनके ईरान के साथ व्यापारिक संबंध हैं।
इससे पहले रविवार को ट्रंप ने संकेत दिए थे कि अमेरिका ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर सकता है और वह ईरान के विपक्ष के संपर्क में है। साथ ही उन्होंने तेहरान के नेतृत्व पर दबाव बढ़ाने की बात भी कही थी। इस दबाव में कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों की मौत को लेकर सैन्य विकल्पों पर विचार भी शामिल रहा है।
हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने साफ किया कि प्रशासन की प्राथमिकता अब भी कूटनीति है। उन्होंने कहा कि ईरानी शासन की ओर से सार्वजनिक रूप से दिए जा रहे बयानों और अमेरिका को निजी तौर पर मिल रहे संदेशों में अंतर है, और राष्ट्रपति उन निजी संदेशों को समझने व परखने में रुचि रखते हैं।
उधर, ईरान में आर्थिक बदहाली से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब सरकार विरोधी आंदोलन का रूप ले चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने कहा है कि अमेरिका की ओर से आए प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है, लेकिन अमेरिकी धमकियों के बीच इन प्रस्तावों में विरोधाभास भी है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ संवाद अब भी जारी है।
