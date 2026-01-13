ईरान से कारोबार करने वाले देशों को ट्रंप की सख्त चेतावनी, 25% टैरिफ लगाने का ऐलान

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, “तुरंत प्रभाव से, कोई भी देश जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ व्यापार कर रहा है, उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किए जाने वाले किसी भी और सभी व्यापार पर 25% का टैरिफ देना होगा। यह आदेश अंतिम और निर्णायक है।” एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन, ब्राजील, तुर्की और रूस उन देशों में शामिल हैं जिनके ईरान के साथ व्यापारिक संबंध हैं।