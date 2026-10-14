रूसी हमलों से यूक्रेन में 6 लाख लोग बिना बिजली के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बनाया जा रहा है निशाना

यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेन्स्की ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "रात भर रूस ने कीव, कीव क्षेत्र और खारकीव में हमारे ऊर्जा और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 39 बैलिस्टिक मिसाइलों और 120 से ज़्यादा अटैक ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। रूस ने खास तौर पर ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। वही इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित एनर्जी सीज़फायर के तहत सुरक्षित माना गया था। यह हमला पूरी तरह से जानबूझकर और बड़े पैमाने पर किया गया था। रूस ने पहले कभी भी अमेरिका की बात को इस तरह से नज़रअंदाज़ नहीं किया। रूस अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों को मज़बूत नहीं मानता है। रूस के हमलों से करीब 6 लाख लोग अब बिना बिजली के हैं। बिजली कटौती और भी बड़े पैमाने पर हो सकती है। कई सुविधाओं और उपकरणों को काफी नुकसान पहुंचा है। हमारे बिजली सिस्टम की 26 सुविधाओं और तेल और गैस सेक्टर की चार सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। मैं मरम्मत करने वाली टीमों, सभी यूक्रेनी ऊर्जा कर्मचारियों और यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के कर्मियों का आभारी हूं कि उन्होंने इस रूसी हमले के बाद की स्थिति से निपटने के लिए कोशिशें कीं। रूस के हमले में लोगों मारे भी गए हैं और घायल भी हुए हैं।"



ज़ेलेन्स्की ने आगे लिखा, "हम अमेरिका और दुनिया के हर उस व्यक्ति से, जो सच्चाई से नज़र नहीं मोड़ रहा, रूस के इस हमले का जोरदार जवाब देने के लिए कहते हैं। रूस ने तनाव कम करने का मौका गंवा दिया है और साफ तौर पर इस युद्ध को जारी रखने का फैसला किया है। हम राष्ट्रपति ट्रंप से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का आग्रह करते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि लिंडसे ग्राहम बिल, जिसे हाल ही में पारित किया गया और कानून का रूप दिया गया, ऐसे उपायों को मंज़ूरी देता है और उन्हें रेगुलेट करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ताकत, न्याय और रूस पर दबाव डालकर शांति लाने के लिए सभी असरदार और ज़रूरी साधन मौजूद हैं। हम यूक्रेन के लिए पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर के एक्स्ट्रा पैकेज की मांग करते हैं। अमेरिका, यूरोप और हमारे सभी सहयोगियों से यह कहना बिल्कुल सही है कि दुनिया के किसी भी देश को रूस का अकेले सामना करने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मैं उन सभी का आभारी हूं जो यूक्रेन की मदद करते हैं! शांति सिर्फ ताकत से ही आ सकती है, और हम अमेरिका के रीगन के इस सिद्धांत को याद रखने का आग्रह करते हैं।"