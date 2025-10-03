‘भारत नहीं झुकेगा’… रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ, भारत के नुकसान की भरपाई का किया वादा

बैठक में अपने भाषण के दौरान पुतिन ने कहा कि भारत ऐसे दबावों के आगे कभी नहीं झुकेगा और न ही किसी के सामने खुद को अपमानित होने देगा। पुतिन ने दोनों देशों के बीच के मजबूत रिश्तों की सराहना करते हुए अपने दोस्त, पीएम मोदी को एक संतुलित और बुद्धिमान नेता बताया। साथ ही पुतिन ने यह भी दावा किया कि रूस भारत को इस फैसले से होने वाले नुकसान से उभरने में मदद करेगा। पुतिन दिसंबर की शुरुआत में भारत आने वाले है और उन्होंने कहा कि वह इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने खास दोस्त और रूस के भरोसेमंद साथी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं।