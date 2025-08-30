रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में पीएम मोदी से मिलने आएंगे भारत, ट्रंप को लगेगा झटका

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के 50% टैरिफ के आगे भारत (India) ने झुकने से मना कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी टैरिफ के चलते भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी फार्मर्स के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप और उनके प्रशासन के कई लोग लगातार भारत को रूस से तेल न खरीदने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत, रूस से तेल खरीद रहा है और आयात की मात्रा भी बढ़ा दी है। रूस की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि भारत से उसकी दोस्ती पर ट्रंप की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ेगा और वो भारत को तेल की खरीद पर डिस्काउंट भी दे रहा है। कुछ हफ्ते पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के भारत आने की बात सामने आई थी और अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आ गया है।