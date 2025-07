यह है दुनिया का सबसे सुरक्षित देश, भारत की रैंकिंग जान कर चौंक जाएंगे

Safest Country in the World 2025: दुनिया की सैर करने के शौकीन पर्यटकों के लिए एक नई जानकारी है। दुनिया का सबसे सुरक्षित देश 2025 (Safest Country in the World 2025)तक यूरोपीय देश अंडोरा(Andorra) होगा। हाल ही में प्रकाशित न्यूमबेओ सेफ्टी इंडेक्स (Numbeo Safety Index 2025)के आंकड़ों में यह बात बताई गई है। यह छोटे से देश ने सुरक्षा के मामले में अन्य प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। दिलचस्प बात यह है कि भारत को सुरक्षा के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और यूनाइटेड किंगडम (UK) जैसे देशों से भी ऊपर स्थान मिला है, जिनको आमतौर पर स्थिर और सुरक्षित राष्ट्र माना जाता है। इनमें भारत, सुरक्षा की दृष्टि से 147वें स्थान पर है। वहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका (89वें स्थान पर) और यूनाइटेड किंगडम (87वें स्थान पर) सुरक्षा के मामले में भारत से पीछे हैं। भारत का स्कोर 55.7 है, जबकि ब्रिटेन का स्कोर 51.7 और अमेरिका का 50.8 है। वहीं दक्षिण एशियाई देशों में, चीन (15वें स्थान पर, स्कोर: 76.0), श्रीलंका (59वें स्थान पर), पाकिस्तान (65वें स्थान पर), और बांगलादेश (126वें स्थान पर) भी सुरक्षा के मामले में भारत से नीचे हैं।