Aravalli से याद आया अनोखा प्रदर्शन, जंगल बचाने के लिए 738 दिन पेड़ पर रहीं Julia Butterfly Hill

पैसिफिक लंबर कंपनी द्वारा जूलिया बटरफ्लाई को परेशान करने की अनगिनत कोशिशें की गईं। पेड़ों के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ाया गया, ताकि गिरने के डर से जूलिया अपना इरादा छोड़ दें या फिर वह तेज हवा के चलते नीचे गिर जाएं। जूलिया तक पहुंचने वाली राहत सामग्री को रोकने का भी प्रयास किया गया। हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद लंबर कंपनी जूलिया को तोड़ने में नाकाम रही। मौसम ने भी जूलिया का इम्तिहान लिया। उनके पेड़ पर रहने के अधिकांश समय बारिश होती रही, 70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलतीं। लेकिन जूलिया बटरफ्लाई पेड़ से नीचे तभी उतरीं, जब जंगल की कटाई का फैसला वापस लिया गया।