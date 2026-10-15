काला सागर में जहाज में हुआ धमाका और लगी आग, 8 नाविक लापता

जहाज में धमाका और आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। ड्रोन हमले के बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पास के जहाजों पर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि जहाज पर दो ड्रोन्स से हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि इलाके में ड्रोन्स देखे गए थे। इस हादसे के पीछे रूस (Russia) का हाथ था या नहीं, फिलहाल इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। रूस ने पहले भी काला सागर में जहाजों को निशाना बनाया है। देर रात को इस इलाके में जो ड्रोन्स देखे गए थे, वो रूस के ही थे। हालांकि रूस की तरफ से इस मामले में अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की जांच शुरू हो गई है।