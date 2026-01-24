सुपरमार्केट से सामान चोरी कर रहा था शख्स, वर्कर ने किया कुछ ऐसा कि…

Shoplifter gets stopped by Walmart worker (Photo - Video screenshot)
दुनियाभर में शॉपलिफ्टिंग यानी दुकानों से चोरी करने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। अक्सर ऐसे लोग शॉपलिफ्टिंग करते हैं जो सामान तो लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहते। ये लोग बिना किसी डर या शर्म के छोटी दुकानों से लेकर बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स तक को निशाना बनाते हैं। हालांकि कई बार ऐसे शॉपलिफ्टर्स को अपनी हरकत का ऐसा सबक मिल जाता है, जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूलते। ऐसा ही एक मामला अमेरिका के मशहूर सुपरमार्केट वॉलमार्ट से सामने आया है।
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पुराने वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शॉपलिफ्टर वॉलमार्ट से सामान चोरी कर तेजी से भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक वॉलमार्ट वर्कर दौड़ते हुए आता है और शॉपलिफ्टर को जोरदार धक्का दे देता है। धक्का लगते ही शॉपलिफ्टर जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ से चुराया हुआ सामान भी बिखर जाता है।
वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि वॉलमार्ट का कर्मचारी शॉपलिफ्टर को उठाकर अपने साथ ले जाता है। इस वीडियो पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई यूजर्स इसे शॉपलिफ्टर्स के लिए सबक बता रहे हैं, तो कुछ लोग स्टोर की सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं।
