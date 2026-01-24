सुपरमार्केट से सामान चोरी कर रहा था शख्स, वर्कर ने किया कुछ ऐसा कि…

दुनियाभर में शॉपलिफ्टिंग यानी दुकानों से चोरी करने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। अक्सर ऐसे लोग शॉपलिफ्टिंग करते हैं जो सामान तो लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहते। ये लोग बिना किसी डर या शर्म के छोटी दुकानों से लेकर बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स तक को निशाना बनाते हैं। हालांकि कई बार ऐसे शॉपलिफ्टर्स को अपनी हरकत का ऐसा सबक मिल जाता है, जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूलते। ऐसा ही एक मामला अमेरिका के मशहूर सुपरमार्केट वॉलमार्ट से सामने आया है।