एक अकेले हिप्पो के आगे तीन शेरों की नहीं चली, डरकर नदी से भागने को हुए मजबूर

शेर को जंगल का राजा कहा जाता है और उसे सबसे खतरनाक जानवरों में गिना जाता है। आमतौर पर जंगल के अधिकांश जानवर शेर से डरते हैं और उससे दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेर को भी डर लग सकता है? सुनने में यह अजीब जरूर लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पुराने वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसमें एक अकेले हिप्पो ने तीन शेरों को डराकर भगा दिया।