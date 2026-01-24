बिज्जू पर हमला करना पड़ा सांप को भारी, जान देकर चुकानी कीमत

वीडियो में दिखता है कि सांप जब देखता है कि उसके हमलों का बिज्जू पर कोई खास असर नहीं हो रहा, तो वह जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। लेकिन बिज्जू उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वह अपने पंजों से सांप को जकड़ लेता है और लगातार उसके सिर पर काटता है। कुछ ही देर में सांप बिज्जू के सामने हार मान लेता है और उसकी मौत हो जाती है।