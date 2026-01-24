24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बिज्जू पर हमला करना पड़ा सांप को भारी, जान देकर चुकानी कीमत

बिज्जू पर हमला करने की कीमत एक सांप को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। कैसे? आइए नज़र डालते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 24, 2026

Snake fights honey badger

Snake fights honey badger

जंगल में रहने वाले जानवरों के बीच लड़ाई होना आम बात है। शिकार और आत्मरक्षा के लिए जानवर अक्सर एक-दूसरे से भिड़ जाते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो शेयर किए जाते हैं, जिनमें जंगली जानवरों की खतरनाक लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। ऐसा ही एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें बिज्जू और सांप के बीच जानलेवा संघर्ष दिखाया गया है।

सांप ने बिज्जू पर किया अचानक हमला

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिज्जू जंगल में घूम रहा होता है। तभी अचानक एक सांप उस पर हमला कर देता है। सांप लगातार बिज्जू को काटने की कोशिश करता है, लेकिन बिज्जू उसके हमलों से बिल्कुल नहीं घबराता।

बिज्जू की पकड़ में फंसा सांप, गंवाई जान

वीडियो में दिखता है कि सांप जब देखता है कि उसके हमलों का बिज्जू पर कोई खास असर नहीं हो रहा, तो वह जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। लेकिन बिज्जू उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वह अपने पंजों से सांप को जकड़ लेता है और लगातार उसके सिर पर काटता है। कुछ ही देर में सांप बिज्जू के सामने हार मान लेता है और उसकी मौत हो जाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

Published on:

24 Jan 2026 04:32 pm

Hindi News / World / बिज्जू पर हमला करना पड़ा सांप को भारी, जान देकर चुकानी कीमत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रूस ने दागे 370 ड्रोन और 21 मिसाइलें, 90% यूक्रेन अंधेरे में! क्या छिड़ेगा तीसरा विश्व युद्ध?

Russia launches drones
विदेश

हवा में 10 फीट ऊंची उछली तेज़ रफ्तार कार, देखें वीडियो

Car launched into air
विदेश

क्या रूस से भारत की दूरी, चीन के लिए अमेरिका का 'मास्टरप्लान' है?

Trump Tariff Policy
कारोबार

Japan: रेस्टोरेंट में किसी ने की उल्टी, तो स्टाफ ने मशीन नहीं हाथों से की सफाई; जापानी 'Civic Sense' देख भारतीय रह गए दंग

japan civic sense
विदेश

World’s Smallest Desert: इस रेगिस्तान में होती है बर्फबारी, बिलकुल नहीं पड़ती गर्मी

Carcross Desert
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.