बिज्जू पर हमला करना पड़ा सांप को भारी, जान देकर चुकानी कीमत

Snake fights honey badger
जंगल में रहने वाले जानवरों के बीच लड़ाई होना आम बात है। शिकार और आत्मरक्षा के लिए जानवर अक्सर एक-दूसरे से भिड़ जाते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो शेयर किए जाते हैं, जिनमें जंगली जानवरों की खतरनाक लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। ऐसा ही एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें बिज्जू और सांप के बीच जानलेवा संघर्ष दिखाया गया है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिज्जू जंगल में घूम रहा होता है। तभी अचानक एक सांप उस पर हमला कर देता है। सांप लगातार बिज्जू को काटने की कोशिश करता है, लेकिन बिज्जू उसके हमलों से बिल्कुल नहीं घबराता।
वीडियो में दिखता है कि सांप जब देखता है कि उसके हमलों का बिज्जू पर कोई खास असर नहीं हो रहा, तो वह जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। लेकिन बिज्जू उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वह अपने पंजों से सांप को जकड़ लेता है और लगातार उसके सिर पर काटता है। कुछ ही देर में सांप बिज्जू के सामने हार मान लेता है और उसकी मौत हो जाती है।
