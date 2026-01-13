स्पेन में 150 सालों बाद होगा रानी का शासन, 20 वर्षीय राजकुमारी लियोनोर ने रचा इतिहास

बता दें कि स्पेन की परंपरा के अनुसार सिंहासन के उत्तराधिकारी को गद्दी संभालने से पहले सेना, नौसेना और वायु सेना में सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है। लियोनोर ने अपनी उच्च शिक्षा की शुरुआत वेल्स के UWC अटलांटिक कॉलेज से इंटरनेशनल बैकलॉरिएट डिप्लोमा के साथ की है। इसके बाद उन्होंने भविष्य में देश की कमांडर-इन-चीफ बनने के लिए अपनी सैन्य ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। लियोनोर ने कई भाषाओं की शिक्षा भी ली है। वह स्पेनिश, कैटलन, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी और मंदारिन (चीनी भाषा) जैसी कई भाषाओं में माहिर हैं।