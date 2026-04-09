दुनिया पर मंडराया सुपर एल नीनो का खतरा! 2026 में टूट सकते हैं गर्मी के सारे रिकॉर्ड, NOAA ने जारी की बड़ी चेतावनी

El Niño Latest Update 2026: दुनिया के मौसम में एक बड़ा बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं। प्रशांत महासागर के आसपास बनने वाले जलवायु पैटर्न में धीरे-धीरे बदलाव दिख रहा है। वैज्ञानिकों की नजर अब 2026 पर टिकी है। फिलहाल ला नीना कमजोर पड़ रही है और इसकी जगह एक न्यूट्रल स्थिति बन रही है। लेकिन असली चिंता यह है कि साल के दूसरे हिस्से में एल नीनो की वापसी हो सकती है और अगर यह ज्यादा ताकतवर हुआ, तो इसे 'सुपर एल नीनो' भी कहा जा सकता है।