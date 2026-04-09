‘लेबनान का साथ नहीं छोड़ेंगे’, इजराइली हमले के बाद ईरान की बड़ी घोषणा, अमेरिका को लेकर भी जारी किया बयान

पेजेश्कियन ने आगे कहा कि ईरान लेबनान के लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा। उनकी यह टिप्पणी तब आई है, जब इजराइल ने पिछले महीने हिज्बुल्लाह के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से लेबनान पर बुधवार को सबसे भीषण हमले किए। इसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान चली है।