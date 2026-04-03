Israel-Lebanon War: मस्जिद के बाहर खड़े नमाजियों पर गिरा खतरनाक ड्रोन, इजराइली हमले में 4 की मौत, 11 घायल

लेबनान एक छोटा सा देश है जो पहले से ही आर्थिक तंगी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऊपर से यह लगातार हमले उसकी कमर तोड़ रहे हैं। अस्पताल भरे हुए हैं, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं और मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है।