होर्मुज स्ट्रेट में समुदी बारूदी सुरंग से टकराया 20 लाख बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल ले जा रहा सुपरटैंकर जहाज, हुआ जोर का धमाका

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अनुसार जो जहाज आज होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री बारूदी सुरंग से टकराकर फटा, वो 20 लाख बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल ले जा रहा था। आईआरजीसी ने बताया कि इस जहाज़ ने अपने सभी नेविगेशन और रडार सिस्टम बंद करके प्रतिबंधित रास्ते से गुज़रने की कोशिश की और इसी दौरान वो समुद्री बारूदी सुरंग से टकरा गया, जिसके बाद इंजन रूम में एक जोर का धमाका हुआ और यह जहाज पूरी तरह से बेकार हो गया।