होर्मुज स्ट्रेट में समुदी बारूदी सुरंग से टकराया 20 लाख बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल ले जा रहा सुपरटैंकर जहाज, हुआ जोर का धमाका

होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंग का शिकार बना सुपरटैंकर जहाज (Photo -@RoyaNewsEnglish)
होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को अवैध तरीके से पार करने की कोशिश कर रहा एक और जहाज आज समुदी बारूदी सुरंग का शिकार बन गया है। ईरान (Iran) की आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) ने इस बारे में जानकारी दी कि आज सुबह एक प्रतिबंधित रास्ते से गुज़र रहा सुपरटैंकर जहाज समुदी बारूदी सुरंग से टकरा गया, जिसके बाद उसमें जोर का धमाका हुआ।
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अनुसार जो जहाज आज होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री बारूदी सुरंग से टकराकर फटा, वो 20 लाख बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल ले जा रहा था। आईआरजीसी ने बताया कि इस जहाज़ ने अपने सभी नेविगेशन और रडार सिस्टम बंद करके प्रतिबंधित रास्ते से गुज़रने की कोशिश की और इसी दौरान वो समुद्री बारूदी सुरंग से टकरा गया, जिसके बाद इंजन रूम में एक जोर का धमाका हुआ और यह जहाज पूरी तरह से बेकार हो गया।
शुक्रवार को भी एक तेल के जहाज के होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री बारूदी सुरंग से टकराने का मामला सामने आया था। वो जहाज भी अपने सभी नेविगेशन और रडार सिस्टम बंद करके प्रतिबंधित रास्ते से गुज़रने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान फट गया।
सुपरटैंकर जहाज ने ईरानी नेवी को चकमा देने के लिए अपने सभी नेविगेशन और रडार सिस्टम बंद किए, जिससे वो ट्रैक न हो सके। हालांकि समुद्री बारूदी सुरंग से टकराने की वजह से वो सफलतापूर्वक होर्मुज स्ट्रेट से गुज़र नहीं पाया।
ईरान ने पहले ही ऐसा होने की चेतावनी दी थी। ईरान की सेना के समन्वय उप-प्रमुख हबीबुल्लाह सय्यारी (Habibollah Sayyari), जो ईरानी नेवी के रियर एडमिरल भी हैं, ने कुछ दिन पहले ही चेतावनी देते हुए कहा, "होर्मुज स्ट्रेट बंद है और अगर इस जलमार्ग से किसी ने भी बिना समन्वय के गुज़रने की कोशिश की, तो सही नहीं होगा। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी और वो देखेगा कि उसके साथ क्या होता है।"
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