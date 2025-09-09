Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को हुई एक साल की जेल

Big Blow To Ex Thailand PM: थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को देश के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 09, 2025

Thaksin Shinawatra
Thaksin Shinawatra (Photo - Washington Post)

थाईलैंड (Thailand) के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा (Thaksin Shinawatra) ने कुछ दिन पहले ही जेल की सज़ा के डर से देश छोड़ दिया था। हालांकि वह वापस देश लौट गए और आज अपनी बेटी पैतोंगटार्न शिनावात्रा (Paetongtarn Shinawatra), जिन्हें कुछ दिन पहले ही देश की संवैधानिक अदालत ने पीएम पद से हटाया है, के साथ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सामने पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने 76 वर्षीय शिनावात्रा को बड़ा झटका दे दिया है।

थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री को हुई एक साल की जेल

थाईलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को एक साल की जेल की सज़ा सुनाई है। थाकसिन ने 2023 में अपनी मूल सज़ा को अस्पताल में रहकर गलत तरीके से काटा था, जो सुधार विभाग के नियमों के खिलाफ है। इसी वजह से अब उन्हें एक साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है और तुरंत ही बैंकॉक की एक जेल में भेज दिया गया है।

क्या है मामला?

2023 में शिनावात्रा को अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के लिए 8 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि उन्हें जेल के बजाय बैंकॉक के पुलिस जनरल हॉस्पिटल में रखा गया। इस वजह से उन पर विशेष सुविधाएं पाने के आरोप भी लगे। बाद में उनकी सज़ा को घटाकर 1 साल कर दिया गया था और 6 महीने बाद ही उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया था। इसी वजह से उन्हें अब जेल भेजा गया है।

फैसले को नहीं दे सकते चुनौती

थाईलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि यह अंतिम फैसला है। शिनावात्रा इस फैसले को चुनौती नहीं दे सकते और उन्हें अपनी सज़ा पूरी करनी हो होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

09 Sept 2025 11:49 am

Published on:

09 Sept 2025 10:58 am

Hindi News / World / सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को हुई एक साल की जेल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.