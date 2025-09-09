सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को हुई एक साल की जेल

2023 में शिनावात्रा को अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के लिए 8 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि उन्हें जेल के बजाय बैंकॉक के पुलिस जनरल हॉस्पिटल में रखा गया। इस वजह से उन पर विशेष सुविधाएं पाने के आरोप भी लगे। बाद में उनकी सज़ा को घटाकर 1 साल कर दिया गया था और 6 महीने बाद ही उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया था। इसी वजह से उन्हें अब जेल भेजा गया है।