पति ने पत्नी को 120 लोगों को बेचा, यौन संबंध के लिए किया मजबूर, स्वीडन में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

महिला की कुछ सीमाएं थीं, लेकिन आरोपी ने उनका सम्मान नहीं किया। उसके ना कहने पर भी रेप और धमकियों का सिलसिला जारी रहा। घटनाओं की समयसीमा 11 अगस्त, 2022 से 21 अक्टूबर, 2025 के बीच की बताई जा रही है। अधिकारियों ने यौन सेवाओं के लिए खरीदारों में से लगभग 120 पुरुषों की पहचान की है। इनमें से 26 पुरुषों पर यौन सेवाएं खरीदने के आरोप लगे हैं, जबकि बाकी की जांच अभी जारी है।