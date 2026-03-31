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पति ने पत्नी को 120 लोगों को बेचा, यौन संबंध के लिए किया मजबूर, स्वीडन में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

स्वीडन में एक गंभीर मामला सामने आया है, एक पति ने पैसों के लालच में अपनी पत्नी को नशे की हालत में 120 पुरुषों को बेचा और यौन संबंध बनाने पर मजबूर किया।

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भारत

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Devika Chatraj

Mar 31, 2026

स्वीडन यौन उत्पीड़न मामले का खुलासा (AI Image)

स्वीडन में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी का सालों तक शोषण करने और उसे यौन कृत्यों के लिए मजबूर करने का आरोप है। वकील के मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी को लगभग 120 लोगों (पुरुषों) के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और इसके जरिए पैसा कमाया।

क्या है पूरा मामला?

स्वीडन के उत्तरी हिस्से में रहने वाली महिला ने अक्टूबर में पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में उसने अपने 62 वर्षीय पति पर वेश्यावृत्ति, बार-बार रेप, धमकियां और शारीरिक हिंसा के गंभीर आरोप लगाए। वकील के अनुसार आरोपी ने न केवल अपनी पत्नी को यौन कृत्यों के लिए मजबूर किया, बल्कि उसे अन्य पुरुषों के सामने पैसे कमाने के लिए भी मजबूर किया।

महिला को देता था ड्रग्स

अदालत में वकील इडा एनरस्टेड ने बताया कि आरोपी ने महिला की कमजोरी और नशे की लत का भी फायदा उठाया। महिला को ड्रग्स मुहैया कराकर उसे अपने नियंत्रण में रखा गया और ऑनलाइन विज्ञापनों के जरिए यौन सेवाओं के लिए मजबूर किया गया।

ऑनलाइन वीडियो के लिए किया परेशान

आरोपी पर ऑनलाइन वीडियो के लिए पत्नी को यौन कृत्यों के लिए मजबूर करने, ग्राहकों से मुलाकात तय करने, और अधिक लोगों को आकर्षित करने का आरोप भी लगाया गया है। अभियोजक ने इसे निर्दयी शोषण करार दिया।

क्या है स्वीडन का कानून?

स्वीडन के कानून के अनुसार, यौन संबंध खरीदना अपराध है, जबकि बेचने पर सीधे तौर पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन किसी को यह सेवाएं देने के लिए मजबूर करना और इसके लिए मदद करना अवैध है। आरोपी पर आठ रेप और कई बार बलात्कार की कोशिश करने के आरोप भी हैं।

पत्नी के ना कहने पर मारपीट

महिला की कुछ सीमाएं थीं, लेकिन आरोपी ने उनका सम्मान नहीं किया। उसके ना कहने पर भी रेप और धमकियों का सिलसिला जारी रहा। घटनाओं की समयसीमा 11 अगस्त, 2022 से 21 अक्टूबर, 2025 के बीच की बताई जा रही है। अधिकारियों ने यौन सेवाओं के लिए खरीदारों में से लगभग 120 पुरुषों की पहचान की है। इनमें से 26 पुरुषों पर यौन सेवाएं खरीदने के आरोप लगे हैं, जबकि बाकी की जांच अभी जारी है।

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Published on:

31 Mar 2026 12:51 pm

Hindi News / World / पति ने पत्नी को 120 लोगों को बेचा, यौन संबंध के लिए किया मजबूर, स्वीडन में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

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