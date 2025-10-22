अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच तनाव में भारत की भूमिका से तालिबान ने किया इनकार, बताया बेबुनियाद आरोप

पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच कुछ दिन तक चली जंग की वजह से दोनों देशों को ही नुकसान उठाना पड़ा। दोनों पक्षों के 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और काफी लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों और घायलों में तालिबानी लड़ाके, पाकिस्तानी सैनिक और दोनों देशों के नागरिक शामिल हैं। हालांकि अब दोनों देशों ने सीज़फायर पर सहमति जता दी है। इस जंग के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने भारत (India) पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था, "पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान, भारत का प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा है। तालिबान के फैसले नई दिल्ली (भारत सरकार) द्वारा प्रायोजित हैं।" इस मामले में अब तालिबान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है।