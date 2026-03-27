27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इजरायल के निशाने पर पाकिस्तान, तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास पर एयरस्ट्राइक

पाकिस्तानी दूतावास के पास इजरायली हवाई हमलों से खलबली मच गई। इस हमले में हताहत होने की खबर नहीं है और सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Mar 27, 2026

तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास पर एयरस्ट्राइक (File Photo)

ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच चल रही हिंसक टकराव अब पाकिस्तान को भी सीधे प्रभावित करने लगी है। तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास और राजदूत के आवास के बेहद करीब इजरायली हवाई हमले किए गए। पाकिस्तानी मीडिया और राजनयिक सूत्रों के अनुसार, धमाकों की आवाजें दूतावास परिसर तक पहुंचीं, जिससे वहां मौजूद स्टाफ और राजनयिकों में खलबली मच गई। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

27 Mar 2026 11:25 am

Published on:

27 Mar 2026 11:19 am

Hindi News / World / इजरायल के निशाने पर पाकिस्तान, तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास पर एयरस्ट्राइक

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

युद्ध के बावजूद ईरान को हो रहा ज़बरदस्त फायदा, तेल की बिक्री से हर दिन 1.3 हज़ार करोड़ की कमाई

Strait of Hormuz
विदेश

‘ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई गे हैं’, खुफिया एजेंसी का जिक्र कर ट्रंप ने किया बड़ा दावा

Donald Trump, Central Intelligence Agency, Mojtaba Khamenei, Iran US Israel conflict,
विदेश

अब्बास अराघची का बड़ा बयान, कहा- होर्मुज स्ट्रेट में शत्रु देशों के जहाजों को रोकना ईरान का अधिकार

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi
विदेश

सिगरेट से जलाया, पैरों में दागी कीले, इजरायली सैनिकों ने गाजा में 18 महीने के मासूम को तड़पाया

Gaza kid
विदेश

सैनिकों की भारी कमी से जूझ रहा इजरायल, IDF चीफ ने चेताया ‘अंदर से टूट सकती है सेना’

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.