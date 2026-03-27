इजरायल के निशाने पर पाकिस्तान, तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास पर एयरस्ट्राइक

तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास पर एयरस्ट्राइक (File Photo)
ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच चल रही हिंसक टकराव अब पाकिस्तान को भी सीधे प्रभावित करने लगी है। तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास और राजदूत के आवास के बेहद करीब इजरायली हवाई हमले किए गए। पाकिस्तानी मीडिया और राजनयिक सूत्रों के अनुसार, धमाकों की आवाजें दूतावास परिसर तक पहुंचीं, जिससे वहां मौजूद स्टाफ और राजनयिकों में खलबली मच गई। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं।
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