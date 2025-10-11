पाकिस्तान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर आतंकी हमला, 7 पुलिसकर्मियों की मौत, 3 आतंकवादी मार गिराए

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, हमलावरों ने ट्रेनिंग सेंटर के गेट पर विस्फोटक से लदी वाहन से हमला किया और उसके बाद अंदर घुसने की कोशिश की। लेकिन सुरक्षा बलों और पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। करीब आधे घंटे चली मुठभेड़ में सभी 3 आतंकवादी मारे गए। हमलावरों के पास भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं।