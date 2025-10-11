Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर आतंकी हमला, 7 पुलिसकर्मियों की मौत, 3 आतंकवादी मार गिराए

TTP Attack: पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में रट्टा कुलाची पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर TTP के आत्मघाती हमले में 3 आतंकी ढेर, 7 पुलिसकर्मी शहीद हुए।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 11, 2025

पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर TTP का हमला (X)

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में स्थित रट्टा कुलाची पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर शुक्रवार रात को हुए आतंकी हमले में सुरक्षा बलों ने 3 हमलावरों को मार गिराया। घटना में 7 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने अंजाम दिया, जिसकी जिम्मेदारी उसने खुद ली है।

विस्फोटक से लदी वाहन से हमला

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, हमलावरों ने ट्रेनिंग सेंटर के गेट पर विस्फोटक से लदी वाहन से हमला किया और उसके बाद अंदर घुसने की कोशिश की। लेकिन सुरक्षा बलों और पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। करीब आधे घंटे चली मुठभेड़ में सभी 3 आतंकवादी मारे गए। हमलावरों के पास भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं।

सुसाइड बॉम्बिंग की कोशिश में हमलावार

पुलिस प्रवक्ता याकूब खान ने बताया, "हमलावरों ने सुसाइड बॉम्बिंग की कोशिश की, लेकिन हमारी त्वरित प्रतिक्रिया ने उनकी साजिश को विफल कर दिया। तीनों आतंकी मौके पर ही ढेर हो गए।" घटनास्थल से चश्मदीदों ने भारी गोलीबारी और धमाकों की आवाजें सुनने की बात कही है।

पाकिस्तान सेना का कड़ा संदेश

यह हमला अफगानिस्तान में हालिया हवाई हमलों के एक दिन बाद हुआ, जहां पाकिस्तानी तालिबान के सरगना नूर वली महसूद को निशाना बनाया गया था। टीटीपी ने हमले का दावा करते हुए कहा कि यह बदले की कार्रवाई है। पाकिस्तानी सेना ने हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा।

आतंकी हमलों में बढ़ोतरी

खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दिनों में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। इस साल अब तक प्रांत में 270 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया है, लेकिन सुरक्षा बलों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। स्थानीय प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और जांच जारी है।

मुआवजे का ऐलान

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घटना पर शोक व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों को मुआवजे का ऐलान किया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की अपील की है।

